Пермячка, на которую напал посетитель магазина, требует у НТВ 300 тысяч рублей за видео с разбойным нападением

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-09T10:11:40+03:00

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Пермячка потребовала у НТВ компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Телеканал показал запись кадров с камеры видеонаблюдения в новостях.

В иске она указала, что согласия на трансляцию ролика она не давала.

- Видео с совершением преступления доставило истцу моральный вред, - сообщили в суде Индустриального района Перми. - Из-за показа его по телевидению она была вынуждена сменить место работы.

Предварительное судебное заседание по делу состоится 23 апреля.

Напомним, что нападение на зоомагазин, где работала пермячка, произошло в августе прошлого года. 46-летний мужчина зашел в магазин товаров для животных и стал просить деньги на опохмелку. Ему не хватало 30 рублей, чтобы купить выпивку. В руках у него была связка ключей с перочинным ножиком. Продавщицы отдали ему мелочь, и он сразу ушел. Эпизод с нападением зафиксировала камера видеонаблюдения. Он был показан в эфире федерального канала.

Отметим, что пермяка, который совершил нападение, приговорили к трем годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU