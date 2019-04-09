В Перми бизнесмен за продажу муки в пачках с изображением конопли заплатит штраф

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-09T09:52:57+03:00

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В Перми индивидуальный предприниматель продавал муку. На упаковках товара была изображена конопля. За пропаганду растений, содержащих наркотические средства, бизнесмен был оштрафован Кировским районным судом Перми на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Предприниматель обратился в Пермский краевой суд с жалобой, в которой просил отменить постановление районного суда из-за отсутствия доказательств совершения им правонарушения.

Однако судья зачитал заключение эксперта, согласно которому на упаковке товара изображена конопля. С учетом требований Федерального закона суд оставил постановление без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Ранее мы писали, что в Прикамье районная больница не прошла проверку прокуратуры. Кабинет психиатра-нарколога не оснащен необходимым оборудованием. Там не было приборов для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, диктофона, а также отсутствовали экспериментально-психологические методики.

ИСТОЧНИК KP.RU