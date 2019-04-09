2019-04-09T09:40:25+03:00
Общество

В конце мая возобновляются полеты из Перми в Грецию

Кроме того, открываются новый рейс в Тунис
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Олег УКЛАДОВ
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Авиакомпания Nordwind запланировала рейсы до греческого Ираклиона и тунисского Монастира.

Согласно расписанию, из Перми в Ираклион можно вылететь 26 мая в 21.40. Время в пути 5.10. В Греции самолет приземлится в 0.50 по местному времени.

В тунисский Монастир пермяки смогут улететь 25 мая в 15.40. В путь назначения лайнер прибудет в 18.35 по местному времени. В расписании аэропорта «Пермь» уже значатся полеты до Туниса. В Энфиду можно улететь самолетами авиакомпаний Royal Flight и Azur Air.

Также уже возобновились рейсы до Турции. В летний период чартерные рейсы будут выполняться не только в Анталью, но и в новое для пермяков прямое направление – Аланию.

Всего в международной чартерной программе сезона запланированы прямые перелеты из Перми в Анталию и Аланию (Турция), Бургас (Болгария), Энфиду и Монастир (Тунис), Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр). Полеты будут выполнять авиакомпании «Red Wings», «Nordwind Airlines», «Royle Flight», «Икар» и «Azur Air».

ИСТОЧНИК KP.RU

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