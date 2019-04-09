В Перми наградили лауреатов премии «Выбор прессы»

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-09T08:44:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 8 апреля, в Перми состоялась церемония вручения премии «Выбор прессы». В число награжденных ею вошли люди, совершившие в 2018 году незаурядные поступки. Одним из лауреатов стала учительница школы №127 Наталья Шагулина, защитившая своих учеников во время нападения на класс двух подростков с ножами. За этот подвиг она была награждена медалью «За отвагу».

Также премию «Выбор прессы» вручили организаторам Театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» Любови Зайцевой и Марии Коноваловой, бывшему директору библиотеки им. Горького Александру Старовойтову, которого Кембриджский университет причислил к «Выдающимся людям XX века», Евгению Климову, выигравшему Гран-при в прыжках с трамплина, кардиохирургу Михаилу Суханову, спасшего двух новорожденных девочек.

Были награждены второклассник Ростислав Повышаев, представивший в «Сколково» роботов-помощников по дому, тренер по скалолазанию Владимир Старцев, который спас двухлетнюю девочку, выпавшую с балкона четвертого этажа, и основатель центра помощи бездомным «Территория передышки» Анна Фадеева.

Премию, присужденную известному уличному художнику Александру Жуневу, вручили его вдове, Анне,

ИСТОЧНИК KP.RU