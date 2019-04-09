Tele2 запускает «умный тариф»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-09T08:36:09+03:00

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Мобильный оператор Урал-Tele2 представляет уникальный для российского телеком-рынка продукт — «умный тариф», который подстраивается под потребности абонента. Теперь «Мой онлайн+» умеет анализировать профиль потребления клиента: тариф формирует для него индивидуальное предложение с оптимальным пакетом минут и гигабайтов. Абонентская плата при этом не меняется.

Tele2 продолжает персонализировать продукты и настраивать их под потребности абонентов. На этот раз оператор запускает «умный тариф», который предлагает оптимальный для каждого клиента пакет услуг с учетом его предпочтений без изменения цены.

Теперь тарифный план «Мой онлайн+» подстраивается под абонента при его согласии. Система «умный тариф» сформирует индивидуальное соотношение минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого она проанализирует текущий профиль потребления клиента и предложит оптимальное наполнение тарифного плана. При этом абонент сам примет решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа.

Для всех существующих абонентов тарифного плана «Мой онлайн+» в личном кабинете уже сформировано предложение с оптимальным соотношением гигабайтов и минут, а новые пользователи получат его в ближайшее время.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Темп жизни наших клиентов ускоряется, а потребности — меняются, и у абонентов не остается времени подбирать наполнение тарифа. Поэтому мы сделаем это за них: проанализуем, какие услуги они любят больше, и предложим им идеальный пакет. Особенность предложения в его простоте и прозрачности. Клиенту не придется платить больше или совершать дополнительные действия — нужно только согласиться на новые условия в личном кабинете. При этом у абонента будет время, чтобы принять решение. Вместо подбора параметров тарифа клиенты могут, например, подробнее изучить нашу программу лояльности или скачать в приложении промокод для следующего «Понедельника Tele2».

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке начала персонифицировать тарифные планы. С 2017 года неиспользованные минуты и интернет-трафик переносятся на следующий месяц, а с февраля 2019 года такая возможность доступна и при подключении к Tele2. В апреле прошлого года оператор запустил обновленную тарифную линейку, предложив абонентам настоящий тарифный конструктор — возможность самостоятельно настраивать тарифный план.

ИСТОЧНИК KP.RU