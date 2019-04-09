2019-04-09T08:29:48+03:00
Происшествия

В Прикамье работник магазина похитил деньги из сейфа

Он увидел, как продавщицы пересчитывают выручку
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кишертском районе владелица магазина обнаружила пропажу 40 тысяч рублей из сейфа. Женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка быстро нашли подозреваемого в совершении преступления. Им оказался работник того же магазина.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина распивал спиртные напитки с двумя продавщицами в подсобке, где находился сейф. Женщины при нем пересчитывали выручку. Дождавшись момента, когда он останется один он открыл сейф ключом и забрал деньги. Наличными впоследствии распорядился по своему усмотрению. Сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы писали, что в Перми квартирных воров повязали после очередной кражи. Двое мужчин «работали» в паре и обчищали квартиры пермяков, пока они были на работе. Спецоперация прошла возле жилого дома на улице Клары Цеткин. В одежде подозреваемых сыщики обнаружили похищенные золотые изделия на сумму 18 тысяч рублей. Кроме того, полицейские нашли у мужчин большое количество отмычек и ключей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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