2019-04-09T08:06:16+03:00
Происшествия

В Перми ночью в аварии пострадал мотоциклист

С тяжелыми травмами он доставлен в больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Не успел еще открыться мотосезон в Прикамье, а уже стали приходить сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с участием «железных коней».

8 апреля в час ночи в Мотовилихинском районе Перми по ул. Якова Свердлова в направлении ул. 1905 года двигался мотоцикл Восход-3М. За рулем находился 28-летний молодой человек. В районе дома №1 по ул. Якова Свердлова мотоцикл опрокинулся и водитель вылетел из седла.

В результате ДТП молодой человек получил тяжелыми травмы и был госпитализирован в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что 5 апреля ночью в Кизеле от полиции уходил молодой человек. Он сел в автомобиль к своему 30-летнему знакомому и они ударили по газам. Но далеко уехать на отечественном внедорожнике мужчины не смогли. Дорогу им перегородила полицейская машина с включенными проблесковыми маячками. Но это молодых людей не остановили, они пошли на таран. Они врезались в служебный автомобиль и тут же были задержаны и доставлены в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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