Есть куда пожаловаться. На портале «Управляем вместе» открыты три новых раздела

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-09T07:57:43+03:00

Жители Прикамья могут сообщить о проблемах с содержанием жилья, освещением и транспортом

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В Прикамье на портале «Управляем вместе» открыты три новых раздела.

В разделе уличного освещения жители Прикамья могут рассказать об оголенных проводах, сломанных плафонах и покосившихся столбах. Если на улице, в садах, парках, скверах или набережных не горит фонарь - сообщите об этом на портал. При этом, с полуночи до шести утра, сети наружного освещения переводятся на специальный режим работы. Предполагается, что работать должен каждый третий фонарь.

В разделе общественного транспорта теперь можно сообщить как о сломанных остановках, некорректной работе кондуктора и ненадлежащем состоянии транспортного средства.

- Отметим, вопросы, касающиеся содержания остановочных комплексов, доступны для жителей края, а возможность отправить сообщения по проблемам движения общественного транспорта доступна пермякам, - сообщили в пресс-службе губернатора края.

Отметим, что что за 2 года работы портала «Управляем вместе» более 7500 проблем признаны и устранены. По сравнению с 2017 годом средний срок подготовки ответа на обращение жителей сократился с 11 до 5 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU