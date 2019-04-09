2019-04-09T07:52:17+03:00
Происшествия

В Перми выявили пять нелегальных перевозчиков

У них могут конфисковать автомобили
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Минтранс Пермского краяФото: Минтранс Пермского края
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На дорогах Перми провели массовую проверку. Представители краевого министерства транспорта, прокуратуры Мотовилихинского района, ФСБ и ГУ МВД останавливали автомобили в поисках нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа.

- В ходе проверки были выявлены пять нелегальных перевозчиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения, - рассказали в краевом минтрансе. - На нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы будут направлены в суд.

В случае повторных нарушений у этих пяти нелегальных перевозчиков могут конфисковать автомобили.

Также в рамках проверки сотрудниками службы судебных приставов выясняют, имеются ли у нарушителей неоплаченные штрафы, алименты и задолженности перед бюджетом. В случае выявления таких фактов возможен арест транспортных средств и иного имущества, принадлежащего должнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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