2019-04-08T17:38:21+03:00
Общество

В Перми появился новый начальник департамента экономики

Дмитрий Самойлов назначил на этот пост Александра Кузнецова
Андрей МАТЛИН
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В пермской мэрии - новое кадровое назначение.В пермской мэрии - новое кадровое назначение.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В мэрии Перми произошло кадровое назначение на ключевую должность.

В декретный отпуск ушла начальник городского департамента по экономике и промышленной политике Татьяна Михалева. Вместо нее на этот пост глава Перми Дмитрий Самойлов назначил Александра Кузнецова. Он приступит к обязанностям руководителя департамента 9 апреля.

Как сообщили в мэрии, Александр Кузнецов родился в Ижевске, закончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Экономист – правовед».

В Ижевске он работал менеджером по поставкам в ЗАО «Гарди». Затем переехал в Москву и работал на различных финансово-экономических должностях.

С 2007 года живет в Перми. Работал генеральным директором ООО «Коммершиал Риал Эстейт Консалтинг Пермский край», специалистом по управлению разработкой научно-технической документации муниципального автономного учреждения «Бюро городских проектов», заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Пермавтодор», заместителем директора ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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