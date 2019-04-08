2019-04-08T16:51:36+03:00
Общество

В Прикамье заключенных колонии почти год не проверяли на туберкулез

Им не делали даже флюорографию
Андрей МАТЛИН
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Из-за колючей проволоки заразная болезнь без труда может перекочевать на волю.Из-за колючей проволоки заразная болезнь без труда может перекочевать на волю.
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По правилам, сидельцев колоний должны хотя бы раз в полгода проверять на туберкулез – делать им рентгеновский снимок грудной клетки или хотя бы флюорографию легких. Ведь выйдя на свободу, заболевшие на зоне заключенные могут стать разносчиками этой опасной болезни. И недаром эти правила были утверждены приказом Минюста России.

И тем не менее, работники прокуратуры, побывав в исправительной колонии №35, расположенной под Кизелом, обнаружили, что эти правила медиками игнорировались, и на туберкулез заключенных никто не проверял.

Сотрудники Кизеловской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправучреждениях провели проверку в филиале МСЧ-59, расположенной на территории исправительной колонии №35 ГУФСИН России по Пермскому краю, - сообщили в краевой прокуратуре. - Выяснилось, что осужденным не проводилась в срок рентгенография или флюорография.

По результатам проверки одного из сотрудников медсанчасти привлекли к дисциплинарной ответственности, а всех заключенных срочно проверили на туберкулез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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