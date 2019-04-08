Жителя Перми осудили за то, что он оклеветал брата жены

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-08T16:23:38+03:00

Он упал с лестницы 15 этажа, а заявил, что его избил родственник

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В июле прошлого года на телефон «02» позвонил житель Орджоникидзевского района Перми. Он заявил, что его жестоко избил брат его жены.

В райотделе полиции возбудили уголовное дело против того, на кого указывал жалобщик, тем более, что него на теле, действительно, обнаружилось множество синяков. Дознаватели отдела полиции №5 Орджоникидзевского района провели проверку. И выяснилось, что пермяк наговаривает на своего родственника.

- Поначалу в отношении брата жены заявителя было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Однако выяснилось, что мужчина получил травмы при падении с лестницы 15-го этажа в подъезде многоквартирного жилого дома.

За ложный донос пермяка приговорили к 1 году исправительных работ, у него каждый месяц будут вычитать в казну 5 процентов заработанного.

ИСТОЧНИК KP.RU