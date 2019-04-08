2019-04-08T15:40:55+03:00
Общество

Глава Прикамья Максим Решетников начнет прямой эфир с вопросов обманутых дольщиков и владельцев киосков

Традиционная онлайн-конференция в Instagram состоится 11 апреля
Константин КЯКИНЕН
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Более 200 вопросов задали жители Пермского края за несколько часов после объявления главой Пермского края Максимом Решетниковым традиционного эфира в Instagram. Жителей региона волнуют разные вопросы - состояние дорог, цены на продукты, судьба центрального рынка, строительство зоопарка, выделение земли для многодетных семей и многие-многие другие.

Но Максим Решетников начнет, как и обещал, с ответов на вопросы обманутых дольщиков и владельцев НТО. Обещание он дал после окончания предыдущей онлайн-конференции, которая состоялась 18 марта.

- Не успел сказать всем спасибо, так как выделенный канал связи не выдержал количества подключившихся к эфиру, - написал губернатор. - На все вопросы, которые не успел разобрать, вам дадут ответы профильные министры в личных сообщениях. В следующий раз эфир начнем с вопросов об НТО и обманутых дольщиках.

Отметим, что прямой эфир губернатора в Instagram состоится 11 апреля. Начало в 20 часов. Планируется, что на вопросы пермяков глава региона будет отвечать в течение часа

ИСТОЧНИК KP.RU

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