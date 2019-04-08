В Перми назначен новый руководитель департамента экономики

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-08T15:19:11+03:00

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8 апреля глава Перми Дмитрий Самойлов назначил нового начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми. Александр Кузнецов приступит к своим обязанностям с 9 апреля.

Как сообщили в мэрии города, Александр Александрович родился в Ижевске, имеет высшее профильное образование. Он окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Экономист – правовед». Работать он также начинал в Ижевске менеджером по поставкам в ЗАО «Гарди». Затем он переехал в Москву и работал на различных финансово-экономических должностях.

С 2007 года живет в Перми. В разное время работал генеральным директором ООО «Коммершиал Риал Эстейт Консалтинг Пермский край», специалистом по управлению разработкой научно-технической документации муниципального автономного учреждения «Бюро городских проектов», заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Пермавтодор», заместителем директора ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

ИСТОЧНИК KP.RU