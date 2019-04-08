Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира среди юниоров по фристайлу

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-08T14:43:39+03:00

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В итальянском местечке Вальмаленко завершился чемпионат мира среди юниоров по фристайлу. В заключительный день были разыграны медали в парном могуле.

Чусовлянка Анастасия Смирнова в финале опередила японскую спортсменку Хинако Томитака. Перед этим Анастасия была быстрее японки Кисару Сумиёси, американки Кай Оуэнс и россиянки Анны Герасимовой, которая в итоге заняла 11-е место.

Напомним, что Анастасия Смирнова уже была призером юниорского чемпионата мира в 2017 году. В 2019 году она впервые приняла участие во взрослом чемпионате мира, где заняла 4-е место. По итогам сезона Кубка мира 2018/2019 Анастасия Смирнова названа «Новичком года».

Еще одна представительница Чусового Виктория Лазаренко завоевала бронзовую медаль в индивидуальном могуле. В финале она уступила только американке Сабрине Касс и спортсменке из Японии Хинако Томитака.

ИСТОЧНИК KP.RU