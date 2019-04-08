Глава города Дмитрий Самойлов попросил пермяков сообщать о плохих дорогах

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-08T14:20:12+03:00

Каждый четверг он будет инспектировать проблемные участки

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Мэр Перми Дмитрий Самойловв своем Instagram сообщил о том, каждый четверг будет выехать в районы с проверкой состояния дорог. Инспектировать тротуары, остановки, проезжие части он будет вплоть до 9 мая.

- Хочу сравнить реальное состояние территорий и его описание в отчетах, которые получаю от сотрудников, - написал он в своем аккаунте. - В этот четверг объеду Свердловский, Индустриальный и Дзержинский районы. Пишите в комментариях и личных сообщениях проблемные адреса по теме, включу в маршрут.

Пермяки живо откликнулись на инициативу мэра и сообщают о проблемных участках:

- Прошу посетить ул. Островского от поворота педколледжа до Красных казарм, все в запущенном состоянии, отсутствие благоустройства после раскопок и дыры в дороге глубиной в полметра

- Перекрёсток ул. Крупской с ул. Студенческой. Осмотрите этот бассейн, когда будете в Мотовилихе.

- Дмитрий Иванович, убедительно прошу побывать на конечной остановке автобусов мкр. Садовый (остановка в сторону города). Даже в "Управляем Вместе" идут отписки.

- Добрый день! Обратите пожалуйста внимание на дорогу по ул. Танцорова в Кировском районе, ее дорогой местами на этой улице вообще не назовешь!

ИСТОЧНИК KP.RU