2019-04-08T14:07:20+03:00
Общество

«ФОРА-БАНК» в очередной раз стал партнером фестиваля «Тайны горы Крестовой».

Он состоится уже 29 июня
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Фото пресс-службы "ФОРА-БАНКА"Фото пресс-службы "ФОРА-БАНКА"
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29 июня в Губахе пройдет фестиваль «Тайны горы Крестовой». В нем примут участие театры Челябинска, Пензы, Тольятти и других городов России. Также ведутся переговоры с «Балетом Евгения Панфилова», Пермским губернским оркестром, Пермской краевой филармонией.

Партнером фестиваля в очередной раз стал «ФОРА-БАНК». БАНК- сильный игрок на рынке, который поддерживает культуру, искусство.

- Уверен, что в этом году фестиваль «Тайны горы Крестовой» будет таким же запоминающимся, масштабным. Давайте вместе насладимся блистательным выступлением, удивительным звучанием голосов и живой музыки на фоне заходящего солнца и живописных видов уральской природы. «Планка» с каждым годом все выше… Мы растем, развиваемся! «ФОРА-БАНК» Выигрываем вместе! - приглашает Василий Шилов, управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Перми.

С адресами и режимом работы подразделений Банка можно ознакомиться здесь.

Контакты единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):

Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).

Telegram: forabank_bot

VK: http://vk.com/forabank

Viber: http://chats.viber.com/forabank

Facebook:https://www.facebook.com/forabank

Благодарим за выбор АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!

ИСТОЧНИК KP.RU

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