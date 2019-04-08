«Вы все подкинули». В Перми квартирных воров повязали после очередной кражи

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-08T14:04:00+03:00

Двое пермяков «работали» в паре и обчищали квартиры пермяков, пока они были на работе

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Следователи закончили расследование дела в отношении двух пермяков, обвиняемых в серии краж.

Поймать квартирных воров довольно сложно. Они малообщительны и редко рассказывают о своих подвигах. Но пермским следователям удалось выйти на след двух воров, которые обчищали квартиры горожан, пока те были на работе. Спецоперация прошла возле жилого дома на улице Клары Цеткин. В одежде подозреваемых сыщики обнаружили похищенные золотые изделия на сумму 18 тысяч рублей. Кроме того, полицейские нашли у мужчин большое количество отмычек и ключей.

Один из воров все отрицал. Он заявлял, что ему все подкинули.

- Известно, что задержанные уже отбывали наказание за аналогичные преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - 39-летний пермяк освободился в сентябре позапрошлого года. Его 33-летний подельник вышел из мест заключения в 2015 году. Мужчины «работали» в паре, замки на дверях квартир вскрывали при помощи отмычек. В основном похищали золотые украшения и деньги.

В преступлениях мужчины не признались, на контакт со следствием отказывались идти. Следователи доказали причастность пермяков в совершении пяти краж. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/701860" frameborder="0"></iframe> В Перми квартирных воров повязали после очередной кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU