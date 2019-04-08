«Вы все подкинули». В Перми квартирных воров повязали после очередной кражи
Следователи закончили расследование дела в отношении двух пермяков, обвиняемых в серии краж.
Поймать квартирных воров довольно сложно. Они малообщительны и редко рассказывают о своих подвигах. Но пермским следователям удалось выйти на след двух воров, которые обчищали квартиры горожан, пока те были на работе. Спецоперация прошла возле жилого дома на улице Клары Цеткин. В одежде подозреваемых сыщики обнаружили похищенные золотые изделия на сумму 18 тысяч рублей. Кроме того, полицейские нашли у мужчин большое количество отмычек и ключей.
Один из воров все отрицал. Он заявлял, что ему все подкинули.
- Известно, что задержанные уже отбывали наказание за аналогичные преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - 39-летний пермяк освободился в сентябре позапрошлого года. Его 33-летний подельник вышел из мест заключения в 2015 году. Мужчины «работали» в паре, замки на дверях квартир вскрывали при помощи отмычек. В основном похищали золотые украшения и деньги.
В преступлениях мужчины не признались, на контакт со следствием отказывались идти. Следователи доказали причастность пермяков в совершении пяти краж. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Перми квартирных воров повязали после очередной кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU