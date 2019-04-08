2019-04-08T13:56:13+03:00
Общество

Новый дом от ПЗСП сдан раньше срока

Первые новосёлы въезжают в новостройку от АО «ПЗСП» по адресу ул. Адмирала Макарова, 20а
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Фото пресс-службы "ПЗСП"Фото пресс-службы "ПЗСП"
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ПЗСП в очередной раз подтверждает репутацию надёжного застройщика. Все новостройки компания сдает точно срок, а некоторые - и раньше срока. Примером стал дом по ул. Адмирала Макарова, 20а, расположенный в Кировском районе Перми. Это небольшой шестиэтажный дом, в нём всего два подъезда. Конструктивные элементы дома произведены на собственных мощностях ПЗСП, объект по традиции сдается с полной отделкой «под ключ».

Практически все квартиры в доме были проданы в течение двух недель с момента старта продаж. Люди доверяют ПЗСП как надежному застройщику, ценят высокий уровень отделки квартир и благоустройства прилегающей территории. На спрос повлияла не только репутация ПЗСП, но и удачное расположение дома в микрорайоне Водники с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью, - отмечают в компании.

Напомним, дом по ул. Адмирала Макарова, 20а, расположенный в квартале №3150, построен в рамках программы реконструкции застроенных территорий. Сегодня здесь уже сданы в эксплуатацию три дома по ул. Судозаводской, 15, 15а, 17, а в планах еще один объект по ул. Адмирала Ушакова, 15.

Кстати, если вы не успели приобрести квартиру в доме по адресу Адмирала Макарова, 20а, но хотите проживать в этом районе, у вас есть возможность купить квартиру в строящемся доме от ПЗСП по адресу 5-я Каховская, 8в.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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