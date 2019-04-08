В Перми убита женщина, подозреваемый задержан

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-08T13:21:25+03:00

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В Дзержинском районе прохожий наткнулся на труп женщины в лесополосе. Он вызвал полицию. На место преступления приехала следственно-оперативная группа. Сыщики нашли на теле погибшей следы насильственной смерти.

Все силы были брошены на раскрытие преступления. В круг подозреваемых попал 40-летний пермяк, мужчину задержали. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и причинение тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 7 апреля, на льду озера в Кунгуре нашли тело мужчины. О страшной находке в городскую службу спасения позвонили местные жители. Спасатели помогли доставить тело на берег.

- Нам поступил звонок о том, что в Березовой роще, на льду озера Агеевское лежит человек, - сообщили в Кунгурской городской службе спасения. - На место выехала группа оперативного реагирования. Спасатели транспортировали тело погибшего 68-летнего мужчины и передали сотрудникам полиции и «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU