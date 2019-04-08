2019-04-08T12:26:28+03:00
Происшествия

«Пошел на таран». В Прикамье во время погони 30-летний водитель на внедорожнике врезался в автомобиль полиции

Решается вопрос избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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5 апреля ночью в Кизеле от полиции уходил молодой человек. Он сел в автомобиль к своему 30-летнему знакомому и они ударили по газам. Но далеко уехать на отечественном внедорожнике мужчины не смогли. Дорогу им перегородила полицейская машина с включенными проблесковыми маячками. Но это молодых людей не остановили, они пошли на таран. Они врезались в служебный автомобиль и тут же были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении 30-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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