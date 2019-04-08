2019-04-08T12:13:16+03:00
Происшествия

В Перми 82-летний пенсионер упал в автобусе и получил травмы

Всего в Перми за три месяца произошло 79 аварий с участием автобусов
Константин КЯКИНЕН
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фото: УГИБДД по г. Пермифото: УГИБДД по г. Перми
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Накануне, 7 апреля, пенсионер упал и получил травмы в автобусе. Происшествие случилось, когда автобус ехал по проспекту Парковый.

- В 20.15 автобус MAN А21 двигался по проспекту Парковый со стороны ул. Пожарского в направлении ул. Желябова, - рассказали в городском управлении ГИБДД. – В районе дома № 15/б/1 82-летний пассажир не удержался на ногах в салоне и упал. В результате ДТП он получил травмы.

В ГИБДД попросили сообщать о фактах нарушения правил дорожного движения водителем автобуса в дежурную часть полка ДПС по телефону 246-79-00 или 02 (по мобильному телефону 102).

В Перми за три месяца этого года зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Это на 38,6% выше аналогичного показателя прошлого года.

По вине водителей автобусов произошла 21 авария. В них погиб 1 человек и 29 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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