2019-04-08T11:46:10+03:00
Происшествия

В Кунгуре на льду озера найден мертвым мужчина

Спасатели доставили тело на берег
Константин КЯКИНЕН
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фото: Кунгурская городская служба спасенияфото: Кунгурская городская служба спасения
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В воскресенье, 7 апреля, на льду озера в Кунгуре нашли тело мужчины. О страшной находке в городскую службу спасения позвонили местные жители. Спасатели помогли доставить тело на берег.

- Нам поступил звонок о том, что в Березовой роще, на льду озера Агеевское лежит человек, - сообщили в Кунгурской городской службе спасения. - На место выехала группа оперативного реагирования. Спасатели транспортировали тело погибшего 68-летнего мужчины и передали сотрудникам полиции и «скорой помощи».

Лед был прочным, в воду он не проваливался. Что стало причиной смерти мужчины выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Тем временем, мы писали, что возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе ПермьБерезники. МАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения, спровоцировав серьезную аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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