Половодье в Прикамье начнется в середине апреля

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-08T11:27:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Начало весеннего половодья в Прикамье ожидается 15-17 апреля, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края. По информации ведомства, угрозы подтопления населенных пунктов на сегодня нет. Обстановка в Кунгуре, Юрлинском, Нытвенском и Кудымкарском районах находится на особом контроле.

До 12 апреля будет завершена проверка 18 гидротехнических сооружений в регионе. 11 из них уже проверены и собственникам даны указания по устранению выявленных недоработок.

Тем временем, Камское и Воткинское водохранилища заполнены всего на 10%.

Также 7 апреля, во всех регионах страны прошла экологическая акция #СохранимЛес. В городах 85 субъектов страны определены специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет. В Перми макулатуру весь апрель будут принимать в 5 точках: гимназия №11 (ул. Сибирская, 33), дворец творчества (ул. Сибирская, 27а), школа №3 (ул. Карпинского, 86), школа №41 (Серебрянский проезд, 11), школа №29 (ул. Адмирала Ушакова, 24).

ИСТОЧНИК KP.RU