2019-04-08T10:37:20+03:00
Общество

Кирилл Есин из Губахи спел «на бис» с Эдгаром Запашным на шоу «Ты-супер!»

12-летний школьник вышел в полуфинал конкурса
Константин КЯКИНЕН
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фото: кадр из передачифото: кадр из передачи
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7 апреля в четвертьфинале конкурса «Ты-супер!» 12-летний Кирилл Есин спел песню Игоря Скляра «Комарово». Выступление школьника из Губахи понравилось всем членам жюри. Они единогласно пропустили Кирилла в полуфинал конкурса.

Кирилл Есин в ярко желтом костюме, который не оставили без внимания члены жюри.

- Вы знаете, вы или кот Леопольд, или Незнайка в Солнечном городе, - отметила Диана Арбенина. - Конечно, вы - обворожительный парень.

«На бис» с Кириллом вышел спеть куплет песни директор на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Он подарил мальчику настольную игру в футбол и пригласил вместе с бабушкой на экскурсию в цирк.

Напомним, Кирилл Есин уже принимал участие в конкурсе «Ты-супер!» и дошел до финала. В этом году он также рассчитывает повторить свой успех. А может и выиграть, ведь Игорь Крутой выбрал его для дальнейшего участия в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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