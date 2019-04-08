2019-04-08T10:14:54+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейский задержал мужчину, который продал женщине ворованный телефон

Краденый мобильник опознал друг ее сына
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России пор Пермскому краюфото: ГУ МВД России пор Пермскому краю
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Неприятная ситуация произошла с 50-летней жительницей поселка Всеволодо-Вильва Александровского района. Она купила у незнакомца сотовый телефон за тысячу рублей. А оказалось, что он ворованный. Приятель сына опознал свой мобильник за 5 тысяч рублей.

Женщина пришла к сотруднику патрульно-постовой службы, старшине полиции Роману Смелякову. Она подробно описала мужчину, продавшего ей телефон. 41-летний мужчина был задержан. Он действительно похитил телефон, а затем сбыл его ничего не подозревающей женщине.

- Подозреваемый неоднократно судим за имущественные преступления, - по факту кражи возбуждено уголовное дело. Деньги и сотовый телефон возвращены законным владельцам.

Тем временем, в Перми полицейские разыскивают женщину, которая забрала чужой кошелек в «Ашане». Она подняла его с пола и никому не сказала. Полицейские просят пермяков помочь в установлении личности женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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