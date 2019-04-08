2019-04-08T08:56:44+03:00
Происшествия

В Перми полицейские разыскивают женщину, которая забрала чужой кошелек в «Ашане»

Она подняла его с пола и никому не сказала
Константин КЯКИНЕН
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В Перми полицейские устанавливают личность женщины, подозреваемой в краже. В гипермаркете «Ашан», расположенном в торгово-развлекательном комплексе на ул. Спешилова, женщина уронила кошелек. Потерпевшая не заметила пропажу и пошла дальше. Другая посетительница, увидев на полу бумажник, подняла его и забрала себе.

Сотрудниками отдела полиции №6 по Ленинскому району Перми устанавливается личность подозреваемой. Пермяков, опознавших женщину, просят обратиться по тел.: 218-88-34 или 8 (902) 806-71-55.

Тем временем, жительница Перми обвинила таксиста в попытке похитить ее 4-летнюю дочь. Дикую и запутанную историю рассказала пользовательница страницы группы «ЧП Пермь» в Instagram. По ее словам, в минувшую пятницу, 5 апреля, она вызвала такси. Когда машина подъехала, она посадила девочку на заднее сиденье, а сама хотела сесть с другой стороны. Но водитель не дождался этого, а сорвался с места.

В Перми ищут женщину, которая похитила кошелек в "Ашане".

ИСТОЧНИК KP.RU

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