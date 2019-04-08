2019-04-08T08:35:30+03:00
Общество

В Прикамье за три года из аварийного жилья расселят около 10 тысяч человек

Из федерального бюджета на переселение будет выделено 5 млрд рублей и 1,8 млрд из регионального
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт правительства Пермского краяфото: сайт правительства Пермского края
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С 2019 по 2021 год в Пермском крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет расселено 150 тысяч квадратных метров аварийного фонда – 10 тысяч человек. На реализацию программы будет выделено более 5 млрд рублей из федерального бюджета.

По информации министерства строительства и архитектуры Пермского края, в 2019 году в Прикамье будет расселено порядка 55 тысяч квадратных метров ветхого жилья по федеральной программе и более 30 – по региональной.

В 2020 году будет ликвидировано и расселено не менее 45 тысяч кв. м аварийного фонда, в 2021 году –46 тысяч кв. м. Кроме того, средства на расселение аварийного жилья предусмотрены и в краевом бюджете — это порядка 1,8 млрд рублей. После их распределения станет известно, какой объём аварийного жилья будет ликвидирован в 2020-2021 годах дополнительно в рамках краевой программы.

Напомним, что в 2018 годувВ Прикамье было ликвидировано более 20 тысяч кв м аварийного фонда, в благоустроенное жилье переселено 1586 человек из Перми, Кунгура, Губахи, Краснокамска, Кондратовского сельского поселения и Чернушки. Кроме того, средства на переселения граждан в рамках ликвидации аварийного жилья, которому грозит обрушение, получили Лысьва, Соликамск, Кунгур и Верещагинское городское поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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