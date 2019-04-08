2019-04-08T09:53:40+03:00
Происшествия

В Перми 61-летняя пенсионерка упала с Коммунального моста в Каму и выжила

Ее с травмами отвезли в больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Юлия Лоза
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Сегодня, 8 апреля, около 6.30 в Перми с Коммунального моста в Каму упала женщина. Свидетели происшествия позвонили спасателям, которым удалось вытащить пенсионерку из воды. Женщина получила серьезные травмы. На «скорой» ее увезли в клинику. Был лит это несчастный случай или пенсионерка хотела свести счеты с жизнью выясняют полицейские.

- В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним была доставлена 61-летняя женщина с травмами, - сообщили в краевой полиции. – Она жива. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также мы писали, что накануне в Прикамье погиб мужчина, который перебегал дорогу. Водитель «Лады Гранты» не смог избежать аварии. 52-летний мужчина решил перебежать дорогу перед близко едущим транспортом и попал под колеса автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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