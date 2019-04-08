2019-04-08T08:08:29+03:00
Спорт

Пермский лыжник получил 300 тысяч рублей за второе место в знаменитом Югорском марафоне

Рауль Шакирзянов финишировал между двумя олимпийскими чемпионами Евгением Дементьевым и Александром Легковым
Константин КЯКИНЕН
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фото: Югорский лыжный марафонфото: Югорский лыжный марафон
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Знаменитый Югорский лыжный марафон прошел в Ханты-Мансийске в седьмой раз. Участникам соревнований предстояло преодолеть дистанцию в 50 километров. Кроме россиян в гонке приняли участие спортсмены из Беларуси, Казахстана, Латвии, Польши, Норвегии, Чехии, Франции, Швеции и Швейцарии. Всего 635 человек преодолели марафон.

У мужчин победителем стал олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Он преодолел 50-километровую дистанцию за 1 час 53 минуты. На втором месте пермяк Рауль Шакризянов, а на третьем – еще один олимпийский чемпион Александр Легков. Победитель получит денежный приз в размере 400 тысяч рублей. Обладатели второго и третьего места - 300 и 100 тысяч рублей соответственно.

Среди женщин победителями стали Мария Грэфнингс из Швеции, на втором месте француженка Анук Февр-Пикон - участница Олимпийских игр в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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