2019-04-08T07:49:41+03:00
Происшествия

В Прикамье в воскресенье сгорел дом

В результате пожара никто не пострадал
Константин КЯКИНЕН
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фото: Кунгурская служба спасенияфото: Кунгурская служба спасения
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Пожар произошел накануне утром в Кунгуре в частном деревянном доме на ул. Бочкарева. На место возгорания прибыли все экстренные службы города., пожарно-спасательные подразделения и машины «скорой помощи».

- По прибытию на место оказывали помощь пожарным в ликвидации пожара, пострадавших на пожаре нет, - сообщили в пресс-службе Кунгурской городской службы спасения.

Тем временем, в Перми в доме на ул. Революции 3/1, где обрушились перекрытия, начали ремонт кровли.

- Сейчас укладывают железобетонные плиты кровли на половине здания, на которой произошло обрушение, - пояснили в департаменте ЖКХ администрации Перми. – Также ведется демонтаж кровли на другой половине, а также подготовительные работы по усилению второй половины перекрытия 14-го этажа.

Кроме того, в доме усилены конструкции на техническом этаже здания, произведено переустройство перекрытия и усиление остальной части 14-го этажа, а также смонтированы балки для устройства кровли здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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