2019-04-08T07:36:57+03:00
Происшествия

В Прикамье погиб мужчина, который перебегал дорогу

Водитель «Лады Гранты» не смог избежать аварии
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Архив "КП"
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Авария произошла накануне в 21.30 на автодороге Нытва-Кудымкар. 52-летний мужчина решил перебежать дорогу перед близко едущим транспортом и попал под колеса автомобиля.

По предварительной информации, на 65 км трассы 43-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, - прокомментировали в пресс-службе краевой полиции. - В результате ДТП 52-летний пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что 6 апреля в Перми автобус сбил на переходе 6-летнюю девочку на велосипеде. Они с мамой переходили улицу Свиязева. Девочка получила ушибы, ее осмотрели врачи и назначили ей амбулаторное лечение. Выясняются все обстоятельства ДТП. Как сообщают в полиции, по предварительным данным, девочка ехала на велосипеде на зеленый знак светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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