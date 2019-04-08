2019-04-08T07:35:23+03:00
Общество

В Бардымском районе Прикамья назначили нового начальника полиции

Начальник МВД края уже обозначил задачи на следующий год
Елена КОНОВА
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--Фото: Архив "КП"
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В Бардымском районе назначили начальника полиции. Им стал Ильшат Шарифзянович Исмагилов. Он окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России, с уже с 1998 года работает в органах внутренних дел. Начинал карьеру Ильшат Исмагилов с должности участкового инспектора милиции.

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов посетил Барду и представил полицейским начальника. Михаил Ильич уже обозначил задачи на предстоящий период.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми открылось здание Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермского краю.Оно находится на улице Островского, 60. Здесь жители города и края будут получить 14 видов различных услуг, например, получать паспорта, документы на право проживания, оформление документов и разрешений на въезд в РФ и выезд за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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