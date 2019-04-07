Пермский край присоединится к федеральной акции #Сохраним лес

СЕГОДНЯ 20:49 2019-04-07T20:49:54+03:00

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В воскресенье, 7 апреля, во всех регионах страны прошла экологическая акция #СохранимЛес. В городах 85 субъектов страны определены специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет. Пермский край присоединится к акции. В краевой столице макулатуру весь апрель будут принимать в 5 точках: гимназия №11 (ул. Сибирская, 33), дворец творчества (ул. Сибирская, 27а), школа №3 (ул. Карпинского, 86), школа №41 (Серебрянский проезд, 11), школа №29 (ул. Адмирала Ушакова, 24).

«Сегодня многие говорят о необходимости сортировки и переработке мусора. Но, зачастую даже не знают, с чего начать. Отделить бумагу от других отходов – одна из самых простых и понятных задач. Традиция сбора макулатуры в нашей стране была отличной, ее надо возрождать, - говорит заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич, - Начинать с себя, семьи, друзей, коллектива. Акция #СохранимЛес это то, что мы можем сделать здесь и сейчас, чтобы улучшить экологию в нашей стране. Меньше говорить и больше делать – вот что нужно».

Всю собранную макулатуру передадут региональным операторам для дальнейшей переработки.

Справка:

#СохранимЛес – всероссийская акция «Молодёжки ОНФ» по сбору макулатуры с целью сохранения целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды.

Переработка одной тонны макулатуры может сэкономить двадцать тысяч литров воды, тысячу киловатт электроэнергии и не затрачивать при производстве химикаты, так как сокращается выброс в атмосферу до 1700 килограмм углекислого газа. А главное то, что можно избежать вырубки более одного миллиона гектара леса за один год!

ИСТОЧНИК KP.RU