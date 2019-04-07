Красавица-пермячка участвует в конкурсе «Мисс Россия 2019»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-07T17:54:54+03:00

У Екатерины Неклюдовой уже больше 1000 голосов

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Стартовало голосование за звание «Мисс Россия 2019». От Пермского края в конкурсе участвует 21-летняя Екатерина Неклюдова. Сейчас за нее проголосовали 1253 человека.

В анкете Екатерины написано, что в этом году девушка выпустила свою первую коллекцию вечерних платьев. Еще пермячка любит экстремальные виды спорта. А любимая книга Екатерины – «Мастер и Маргарита».

Всего в конкурсе 50 участниц. Голосование проходит до 13 апреля. По его итогам в финал пройдут 20 участниц.

Ранее мы рассказывали про 18-летнюю пермячку Валерия Красных, которая прошла в финал конкурса «Спорткраса-2019». В конкурсе примут участие более 25 участниц из 15 стран мира. Валерия не только с отличием учится на 1 курсе юридического факультета в университете Казани, но успевает еще и спортом заниматься - армрестлингом, тяжелой атлетикой.

ИСТОЧНИК KP.RU