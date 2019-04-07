2019-04-07T17:26:53+03:00
Общество

«Котята спят, положив головы друг на друга»: Трогательное фото с выставки кошек в Перми

Она проходила на «Пермской ярмарке»
Елена КОНОВА
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Фото Яны А.Фото Яны А.
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В выходные 6 и 7 апреля на «Пермской ярмарке» проходит выставка кошек. На ней представлены коты и кошки самых разных пород – персидские, абиссинские, сфинксы, мейн-куны и другие. Также на выставке есть площадка от приюта «Матроскин», где бездомные коты ждут своих хозяев.

Наша читательница Яна А. прислала нам трогательные фото с выставки, на которых два абиссинских котенка спят, положив головы друг на друга.

Ранее мы публиковали фотографии с выставки собак. Мы решили узнать, щенки каких пород представлены на выставке, сколько они стоят и кому подойдут. Например, бивера можно купить за 40 тысяч рублей, самоеда - за 30 тысяч рублей, щенка породы кавалер кинг чарльз - за 50 тысяч рублей, а щенка породы джек рассел терьер - за 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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