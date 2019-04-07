На территории Прикамья остались еще две ледовые переправы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-07T15:24:51+03:00

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На территории Пермского края действуют еще две ледовые переправы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, одна из них находится в Соликомском городском округе (поселок Тюлькино – деревня Тюлькино), а другая переправа находится в Гайнском районе (поселок Гайны – ООО «Верхнекамье Лес»).

- Напоминаем, что с 29 марта переправа через реку Коса в поселке Усть-Коса запрещен, - добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье спасатели помогли рыбаку, который чуть не провалился под лед. 2 марта жители Чайковского увидели на льду Камы мужчину, который кричал и просил о помощи. Он испугался того, что вокруг него начал трещать лед. Прохожие вызвали сотрудников службы спасения. Спасатели на металлической лодке добрались до рыбака, схватили его, затащили в лодку и вытащили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU