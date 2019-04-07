«В полицию обратилась шокированная мать» 29-летнего убийцу щенка приговорили к исправительным работам в Прикамье

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-07T09:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березниках 29-летнего мужчину осудили за жестокое убийство собаки.

Щенка подарили сестре живодера несколько месяцев назад. Она назвала ее Гердой. Вся семья любила щенка, только брат хозяйки невзлюбил его. Позже он рассказывал, что это все из-за происшествия из детства, когда его укусила дворняга.

4 февраля мужчина написался и, дождавшись, пока сестра с матерью уйдут в магазин, схватился за нож. Когда женщины вернулись, они увидели страшную картину. Мать не смогла простить сыну это преступление и сообщила в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, совершенное с применением садистских методов». Мужчину приговорили к 2 года 3 месяцам к исправительным работам и с удержанием 10 процентов от заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU