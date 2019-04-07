Игорь Комаров провел совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-07T09:20:36+03:00

В Пермском крае с 1 апреля Министерство ЖКХ и благоустройство скорректировало схему обращения с ТКО

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В четверг, 4 апреля, в Нижегородской области полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил наиболее крупные объекты накопленного экологического ущерба в регионе и новый межмуниципальный полигон для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), а также провел совещание с представителями регионального правительства.

Полномочный представитель напомнил, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно обращал внимание на необходимость решения экологических проблем.

«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология», который направлен на сохранение природы России, а значит, здоровья каждого из нас», – отметил Игорь Комаров.

Отметим, в Пермском крае с 1 апреля Министерство ЖКХ и благоустройство скорректировало схему обращения с ТКО, в которую было включено 6 дополнительных полигонов в Очере, Нытве, Губахе, Чайковском, Лысьве и в деревне Ключики. Суммарные мощности новых объектов позволят принимать 254 тысячи тонн отходов в год. Ранее в крае действовало 13 полигонов.

Как пояснили в ведомстве, корректировка схемы позволила снизить нагрузку на уже действующие объекты и оптимизировать транспортные потоки. Одной из основных задач, которые удалось решить, стала разгрузка полигона в Чернушке. С 1 апреля объект принимает отходы только Чернушинского района.

Министерство будет вести работу по методологической корректировке действующей схемы в течение всего 2019 года. По итогам года работы регионального оператора будут понятны реальные показатели образования отходов в регионе. Кроме того, сейчас ведомство анализирует действующие нормативы накопления твердых коммунальных отходов для населения и юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU