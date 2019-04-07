2019-04-07T08:31:39+03:00
Общество

«Умоляла людей спасти ее» Волонтеры ищут дом кошке, которую сняли с верхушки дерева

Скорее всего, кто-то просто оставил Джейн в лесу Перми
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Приют "Матроскин" "ВКонтакте"Фото из группы "Приют "Матроскин" "ВКонтакте"
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Волонтеры приюта «Матроскин» ищут дом кошке по имени Джейн. Несколько дней назад на верхушке дерева в лесу «поселилась» кошечка. Наверно, она кого-то испугалась и вскарабкалась на самые верхние ветки дерева. Слезть оттуда она не могла и жалобно мяукала, прося помощи.

- Невозможно было пройти мимо отчаянья Джейн, но эвакуационная машина бы не подобралась так глубоко в лес, и тогда наш волонтер несколько часов подряд пыталась ее достать с дерева, - рассказали в приюте. – И ей это удалось! Кошка до сих пор не верит своему счастью, ведь она может есть много вкусного корма и долго спать на уютной лежанке. Видно, что малышка очень долгое время скиталась по лесу, питаясь кормом для белок. Скорее всего кто-то выкинул ее прямо в лес.

Сейчас кошка восстанавливается в приюте. Джейн долго голодала и мерзла, поэтому сейчас ей нужен особенный корм, который дают самым ослабленным кошкам. В группе приюта «ВКонтакте» есть информация о том, где этот корм купить и куда передать. А еще Джейн ищет дом. Если вы хотите стать для кошки новыми хозяевами, звоните по телефону 89028052721.

ИСТОЧНИК KP.RU

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