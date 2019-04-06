2019-04-06T18:03:03+03:00
Общество

В Перми автобус сбил на переходе 6-летнюю девочку на велосипеде

Они с мамой переходили улицу Свиязева
Андрей МАТЛИН
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Врачи осмотрели сбитую девочку.Врачи осмотрели сбитую девочку.
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- Сегодня днем по улице Свиязева ехал автобус 59 маршрута со стороны улицы Карпинского, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В это время по пешеходному переходу переходила женщина с детьми. При этом шестилетняя девочка ехала на велосипеде. При повороте на улицу Леонова автобус задел ребенка. Девочка получила ушибы, ее осмотрели врачи и назначили ей амбулаторное лечение. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Как сообщают в полиции, по предварительным данным, девочка ехала на велосипеде на зеленый знак светофора. Но при этом не спешилась, хотя по правилам дорожного движения, велосипедисты должны переходить дорогу пешком, если переход не оборудован специальными разрешающими знаками.

Как мы уже писали, вчера в Перми произошло еще одно ДТП с участием автобуса – при столкновении с легковушкой в нем упал и травмировался пассажир-подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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