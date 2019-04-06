Московский дизайнер с помощью фотошопа «отреставрировал» очередное здание в Перми

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-06T12:09:06+03:00

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Московский дизайнер Алексей Трясцин время от времени выкладывает на своей странице ВКонтакте фотографии отреставрированных в программе Фотошоп исторических зданий в Перми и Пермском крае.

Поскольку он родился в Кунгуре, начал он с родного города и «облагородил» кунгурские здания и храмы. А потом добрался и до Перми.

Очередная его работа – историческое здание на улице Пермской, 45.

- Пусть и в Photoshop, но я привёл в порядок Дом пермского инженерного товарищества, - прокомментировал он свое творчество. - В интернете удалось найти фотографию, на основе которой я восстановил двухцветную окраску фасада здания. Пешеходную улицу хотят продлить до ул. Сибирской и это означает, что тротуар рядом со зданием станет шире, а дорога для автомобилей станет уже, с целью успокоения трафика. Вдохновленный Патриаршими прудами с их оживлёнными питейными заведениями, я добавил большую скамейку, где люди могут выпить кофе, вино и поесть пиццу.

ИСТОЧНИК KP.RU