Жительница Перми обвинила таксиста в попытке похитить ее 4-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-06T13:24:16+03:00

Она уверяет в соцсетях, что как только посадила девочку в машину, он сорвался с места

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Дикую и запутанную историю рассказала пользовательница страницы группы «ЧП Пермь» в Instagram. По ее словам, в минувшую пятницу, 5 апреля, она вызвала такси. Когда то подъехало, она посадила девочку на заднее сиденье, а сама хотела сесть с другой стороны. Но водитель не дождался этого, а сорвался с места.

К счастью, за произошедшее увидел водитель другого такси, которое стояло рядом. Посадив запаниковавшую женщину в салон, он быстро нагнал своего коллегу.

Девочку вернули матери.

Вот как этот случай она описывает сама.

- Я вызвала такси «Везёт» на Чернышевского 15, указала, что нужно ждать возле «МедЛабЭкспресс», - пишет пермячка. - Позвонил оператор, сообщила, что такси ожидает, мы вышли с ребёнком.

Я открыла дверь, посадила дочку, сказала о том, что сейчас сяду с другой стороны, толкнула дверь рукой, чтобы она закрылась и водитель тут же резко нажал по газам и уехал! Я бежала за ним по дороге, махала руками, параллельно звонила на телефон, трубки он не брал. Водитель Яндекс-такси, что стоял рядом, все это видел, подъехал ко мне посадил к себе в машину и мы погнались за автомобилем. Тут же я позвонила мужу пока мы ехали, он позвонил в полицию. Гнались мы быстро, параллельно сигналили, он не останавливался, прижали мы его только на кольце Чернышевского. Ребёнка я забрала, ребёнок был сильно напуган, она у меня болеет, поэтому полицию ожидать среди дороги мы не стали, водитель Яндекс.Такси довёз нас до дома. Все данные водителя такси «Везёт» я передала в полицию.

В полиции женщине пообещали разобраться в произошедшем. Позже ей позвонили из службы такси и извинились за случившееся.

Пользователи соцсетей предположили, что произошло недоразумение.

- Возможно, такси было вызвано не по детскому тарифу, водитель объяснил, что не может везти ребенка без детского кресла, и уехал, не заметив, что мама посадила девочку в салон.

- Сообщение о происшествии зарегистрировано вчера в отделе полиции Свердловского района Перми, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Водитель такси установлен и опрошен. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU