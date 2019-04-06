В Перми при столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадал подросток

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-06T09:55:49+03:00

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Вчера днем в самом центре Перми столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. При столкновении один из пассажиров автобуса упал и получил травмы.

- Около 16.00 на улице Екатерининской произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель, управляя маршрутным автобусом, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем ВАЗ-2107, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате ДТП в автобусе упал 16-летний подросток. Ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудниками ГИБДД возбуждено административное расследование.

Мы также писали, что сегодня, в субботу, ранним утром на перекрестке центральных пустынных в этот час улиц в ДТП попала машина ДПС. В пермских соцсетях сообщили о необычном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло ранним субботним утром в самом центре Перми. На пересечении полупустых в столь ранний час центральных городских улиц Ленина и Попова столкнулись два автомобиля. Один из них – машина дорожно-патрульной службы. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, патрульная автомашина ДПС столкнулась с автомобилем «Шевроле» [видео].

- Предварительно установлено, что пострадавших в автоаварии нет, машины получили механические повреждения, - сообщили в полиции. - В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU