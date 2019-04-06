В Прикамье бешеный пес покусал двух человек

СЕГОДНЯ 07:51 2019-04-06T07:51:56+03:00

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В Соликамском районе Пермского края пес стал бросаться на людей. Двоим жителям села Тохтуево не удалось отбиться от собаки, и она их покусала.

Искусанные селяне обратились в ветеринарную службу и худшие опасения подтвердились: пес оказался бешеным. Им поставили прививки от бешенства. Также вакцинацию провели и среди всех остальных жителей села.

- Выявлена положительная проба на бешенство у собаки в селе Тохтуево, от укусов зараженного животного пострадало два человека, - сообщили в государственной ветеринарной инспекцией Пермского края. - В населенном пункте проводятся мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболевания.

В ветеринарной госинспекции предупреждают жителей и других поселений района о возможном бешенстве домашних животных. Если будет замечено необычное поведение домашних питомцев, а тем более в случае укусов, инспекторы предлагают немедленно обращаться в районные ветеринарные службы. При этом они напоминают, что вакцинация против бешенства домашних животных, в том числе, собак и кошек, проводится бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU