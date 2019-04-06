2019-04-06T07:12:20+03:00
Общество

«Отставка тренера не помогла». Баскетболисты «Пармы» проиграли второй матч полякам

После предыдущего поражения был отстранен наставник пермских баскетболистов Николайс Мазурс
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Пермской команде не хватило лидера. Фото: БК "Парма".Пермской команде не хватило лидера. Фото: БК "Парма".
Изменить размер текста:

Пермские баскетболисты потерпели второе поражение от польской «Зеленой Гуры» в очередном матче на чемпионате Единой лиги ВТБ.

Предыдущий матч проходил в Польше, и хозяева баскетбольной площадки убедительно переиграли пермяков – со счетом 88:63.

А вот пермским баскетболистам не помогли и родные стены. Итоговый счет встречи в Перми с «Зеленой Гурой» - 92:72.

После польского проигрыша был отстранен главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс. Исполнять его обязанности стал Вячеслав Шушаков. Но и при нем повторился «польский сценарий» - пермяки начали встречу с хорошим настроем, но потом стали уступать полякам. И. о. главного тренера объяснил это тем, что команде не хватило лидера.

— Игра сегодня показала — чтобы удержать хороший настрой, нужно попадать открытые броски в нападении, но их-то и не хватило, особенно в третьей четверти матча, - сказал Вячеслав Шушаков в послематчевом интервью. - Команда из Польши же совершила важные попадания и нашла свой ритм. В нашей команде не нашлось лидера, который потащил бы игроков за собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Парма» сыграет с командой, из-за которой был уволен прежний наставник пермяков Николайс Мазурс

Первый матч польская «Зелена Гура» выиграла со счетом 88:63 (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье ранее судимый за пьяную езду 21-летний водитель вновь попался пьяным и без прав
В Перми при столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадал подросток
В Прикамье бешеный пес покусал двух человек
По требованию прокурора в Перми снесут 4 жилых дома
"Хватал полицейских за форму". Агрессивный водитель получил два года строгого режима за избиение сотрудника ГИБДД
В Прикамье задержали преступника, который пытался ограбить офис микрозаймов и чуть не убил сотрудницу
К 24 годам приговорили 22-летнего жителя Прикамья, который совершил насилие над маленькой девочкой, а затем забил ее до смерти
30-летний житель Прикамья протаранил автомобиль, где сидели сотрудники ДПС
В Перми запустят «зеленую волну» для машин скорой помощи
В День Победы в Перми выступит Денис Клявер
Модель из Соликамска стала ведущей на канале «World Fashion»
Успей приобрести квартиру до повышения цен: в апреле стоимость квартир от АО «ПЗСП» вырастет на 1%
Абсолютный победитель конкурса «Учитель года» в Прикамье получит полмиллиона рублей
«Парма» сыграет с командой, из-за которой был уволен прежний наставник пермяков Николайс Мазурс
В Прикамье вымогатели отрезали мужчине половину уха
«Новые беговые дорожки и зал для единоборств». В Перми решили реконструировать манеж «Спартак»
В Прикамье в новогоднюю ночь мужчина напал на полицейского
В Перми в доме, где обрушились перекрытия, начали ремонт крыши
В Прикамье воры и убийцы предстанут перед судом
Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов организовал благотворительный фонд
Полицейские задержали налетчика на офис микрофинансовой организации в Краснокамске
В Прикамье должник лишился машины, которую оставил у магазина