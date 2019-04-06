«Отставка тренера не помогла». Баскетболисты «Пармы» проиграли второй матч полякам

СЕГОДНЯ 07:08 2019-04-06T07:12:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермские баскетболисты потерпели второе поражение от польской «Зеленой Гуры» в очередном матче на чемпионате Единой лиги ВТБ.

Предыдущий матч проходил в Польше, и хозяева баскетбольной площадки убедительно переиграли пермяков – со счетом 88:63.

А вот пермским баскетболистам не помогли и родные стены. Итоговый счет встречи в Перми с «Зеленой Гурой» - 92:72.

После польского проигрыша был отстранен главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс. Исполнять его обязанности стал Вячеслав Шушаков. Но и при нем повторился «польский сценарий» - пермяки начали встречу с хорошим настроем, но потом стали уступать полякам. И. о. главного тренера объяснил это тем, что команде не хватило лидера.

— Игра сегодня показала — чтобы удержать хороший настрой, нужно попадать открытые броски в нападении, но их-то и не хватило, особенно в третьей четверти матча, - сказал Вячеслав Шушаков в послематчевом интервью. - Команда из Польши же совершила важные попадания и нашла свой ритм. В нашей команде не нашлось лидера, который потащил бы игроков за собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Парма» сыграет с командой, из-за которой был уволен прежний наставник пермяков Николайс Мазурс

Первый матч польская «Зелена Гура» выиграла со счетом 88:63 (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU