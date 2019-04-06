2019-04-06T06:26:58+03:00
Общество

По требованию прокурора в Перми снесут 4 жилых дома

Их должны признать аварийными и расселить либо отремонтировать
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
В других районах тоже немало ветхого жилья.В других районах тоже немало ветхого жилья.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Свердловского района Перми подала в суд на администрацию этого района. Речь в поданном иске идет о том, что чиновники медлят с признанием ветхих домов аварийными, с последующим их сносом и расселением либо реконструкцией.

В ходе прокурорской проверки были выявлены сразу четыре отслуживших свое жилых дома, проживание в которых небезопасно для жильцов. Это один многоэтажный дом в центре Перми, на улице Куйбышева, и три частных дома в микрорайонах Бахаревка и Липовая гора.

- Проверкой установлен факт бездействия администрации Свердловского района при решении вопроса о признании аварийными домов на улицах Куйбышева, 57, 1-я Бахаревская, 73, 2-я Бахаревская, 6а, Липогорская, 12, - прокомментировали необходимость обращения в суд в краевой прокуратуре. – В результате в Свердловский районный суд были направлены исковые заявления с требованием создать межведомственную комиссию по обследованию этих домов и признать их аварийными. После чего либо снести и расселить их, либо капитально отремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье ранее судимый за пьяную езду 21-летний водитель вновь попался пьяным и без прав
В Перми при столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадал подросток
В Прикамье бешеный пес покусал двух человек
«Отставка тренера не помогла». Баскетболисты «Пармы» проиграли второй матч полякам
"Хватал полицейских за форму". Агрессивный водитель получил два года строгого режима за избиение сотрудника ГИБДД
В Прикамье задержали преступника, который пытался ограбить офис микрозаймов и чуть не убил сотрудницу
К 24 годам приговорили 22-летнего жителя Прикамья, который совершил насилие над маленькой девочкой, а затем забил ее до смерти
30-летний житель Прикамья протаранил автомобиль, где сидели сотрудники ДПС
В Перми запустят «зеленую волну» для машин скорой помощи
В День Победы в Перми выступит Денис Клявер
Модель из Соликамска стала ведущей на канале «World Fashion»
Успей приобрести квартиру до повышения цен: в апреле стоимость квартир от АО «ПЗСП» вырастет на 1%
Абсолютный победитель конкурса «Учитель года» в Прикамье получит полмиллиона рублей
«Парма» сыграет с командой, из-за которой был уволен прежний наставник пермяков Николайс Мазурс
В Прикамье вымогатели отрезали мужчине половину уха
«Новые беговые дорожки и зал для единоборств». В Перми решили реконструировать манеж «Спартак»
В Прикамье в новогоднюю ночь мужчина напал на полицейского
В Перми в доме, где обрушились перекрытия, начали ремонт крыши
В Прикамье воры и убийцы предстанут перед судом
Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов организовал благотворительный фонд
Полицейские задержали налетчика на офис микрофинансовой организации в Краснокамске
В Прикамье должник лишился машины, которую оставил у магазина