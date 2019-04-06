По требованию прокурора в Перми снесут 4 жилых дома

СЕГОДНЯ 06:26 2019-04-06T06:26:58+03:00

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Прокуратура Свердловского района Перми подала в суд на администрацию этого района. Речь в поданном иске идет о том, что чиновники медлят с признанием ветхих домов аварийными, с последующим их сносом и расселением либо реконструкцией.

В ходе прокурорской проверки были выявлены сразу четыре отслуживших свое жилых дома, проживание в которых небезопасно для жильцов. Это один многоэтажный дом в центре Перми, на улице Куйбышева, и три частных дома в микрорайонах Бахаревка и Липовая гора.

- Проверкой установлен факт бездействия администрации Свердловского района при решении вопроса о признании аварийными домов на улицах Куйбышева, 57, 1-я Бахаревская, 73, 2-я Бахаревская, 6а, Липогорская, 12, - прокомментировали необходимость обращения в суд в краевой прокуратуре. – В результате в Свердловский районный суд были направлены исковые заявления с требованием создать межведомственную комиссию по обследованию этих домов и признать их аварийными. После чего либо снести и расселить их, либо капитально отремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU