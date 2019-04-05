"Хватал полицейских за форму". Агрессивный водитель получил два года строгого режима за избиение сотрудника ГИБДД

СЕГОДНЯ 18:51 2019-04-05T18:51:32+03:00

У мужчины не было водительских прав

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В Перми вынесли приговор ранее неоднократно судимому пермяку, которого признали виновным в применении насилия в отношении двух полицейских.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ночью сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который ехал по дороге с технической неисправностью задних световых приборов.

- Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться, - пояснили в ведомстве. - Тогда госавтоинспекторы догнали его, попросили предъявить документы.

Мужчина отказался, стал вести себя агрессивно и хватать полицейских за форму. А затем дважды ударил одного из них кулаком по лицу.

Впоследствии установлено, что у мужчины отсутствовало водительское удостоверение и право на управление транспортным средством.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU