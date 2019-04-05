"Хватал полицейских за форму". Агрессивный водитель получил два года строгого режима за избиение сотрудника ГИБДД
В Перми вынесли приговор ранее неоднократно судимому пермяку, которого признали виновным в применении насилия в отношении двух полицейских.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ночью сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который ехал по дороге с технической неисправностью задних световых приборов.
- Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться, - пояснили в ведомстве. - Тогда госавтоинспекторы догнали его, попросили предъявить документы.
Мужчина отказался, стал вести себя агрессивно и хватать полицейских за форму. А затем дважды ударил одного из них кулаком по лицу.
Впоследствии установлено, что у мужчины отсутствовало водительское удостоверение и право на управление транспортным средством.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU