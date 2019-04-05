2019-04-05T18:43:31+03:00
Происшествия

В Прикамье задержали преступника, который пытался ограбить офис микрозаймов и чуть не убил сотрудницу

Мужчина объяснил, что испытывал финансовые трудности
Вероника РАНГУЛОВА
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Преступника искали больше неделиПреступника искали больше недели
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Сотрудники уголовного розыска из краевой полиции вместе с полицейскими Краснокамска задержали мужчину, который 25 марта пытался ограбить офис микрофинансовой организации в центре Краснокамска.

Около 17 часов молодой человек ворвался в офис, достал нож и потребовал выдать ему деньги. А когда получил отказ, он подбежал к девушке и стал наносить удары ножом. Налетчика спугнули случайные прохожие, которые обратили внимание на крики и зашли в офис.

Пострадавшая вышла на улицу и позвала на помощь. Прохожие вызвали ей «скорую помощь», у нее множественные ножевые ранения.

- Подозреваемый задержан и дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Он ранее не судимый 40-летний уроженец Якутска. Мужчина рассказал, что приехал в Краснокамск к родственникам и жил на съемной квартире. Преступление совершил из-за финансовых проблем.

К слову, деньги он не забрал, так как в офисе не было наличности - сейчас микрофинансовые организации выдают займы по безналичному расчету.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", преступника взяли под стражу.

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов в Краснокамске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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