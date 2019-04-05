К 24 годам приговорили 22-летнего жителя Прикамья, который совершил насилие над маленькой девочкой, а затем забил ее до смерти

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-05T15:56:17+03:00

На 24 года его изолировали от общества.

Все это он сотворил над дочкой своей 19-летней сожительницы

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В Чердыни в мае прошлого года произошел случай, поражающий своей чудовищностью.

22-летний местный житель сошелся с 19-летней девушкой. У той была маленькая дочка. Стали жить втроем у него в квартире. В какой-то момент молодая мама отлучилась из дома, и ее сожитель решил воспользоваться этим. Даже строки официального протокола способны повергнуть в дрожь.

- В мае 2018 года в своей квартире, воспользовавшись отсутствием своей 19-летней сожительницы, обвиняемый изнасиловал её малолетнюю дочь и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Кроме того, он несколько раз ударил девочку и с силой наступил ей ногой на живот, причинив тяжкий вред здоровью. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребёнок скончался в лечебном учреждении.

Расследованием жуткого преступления занимался первый отдела по расследованию особо важных дел прикамского следственного управления.

- В суде была полностью доказана виновность 22-летнего чердынца, - сообщили следователи. - Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU